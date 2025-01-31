Всероссийский турнир по конькобежному спорту пройдет в Коломне 1 февраля

В Коломне 1 февраля пройдет всероссийский массовый турнир по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Соревнования посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования пройдут в Конькобежном центре «Коломна». В этом году турнир «Лед надежды нашей» охватит 32 региона страны, собрав в общей сложности более 12 тысяч участников. В индивидуальных забегах на 50 и 100 метров определят победителей среди детей, юниоров и взрослых.

Турнир впервые провели в 1980-е годы. Тогда соревнования стали началом спортивной карьеры для многих участников.

Мероприятие проводят в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Она создана для того, чтобы популязировать конькобежный спорт, привлечь жителей к здоровому образу жизни и привить патриотизм.

Официальная церемония открытия соревнований пройдет 1 февраля в 11:20.