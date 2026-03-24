Всероссийский турнир по кобудо прошел в Подольске

Универсально-спортивный центр «Юность» в очередной раз стал площадкой для проведения Кубка Всероссийской федерации кобудо. В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из 12 регионов страны.

Турнир объединил спортсменов разного возраста — от юных семилетних бойцов до опытных мастеров 58-летнего возраста. Соревнования получились очень зрелищными. Зрители увидели полноконтактные поединки в защитной экипировке, бои на спортивных нунчаку, а также эффектные показательные выступления.

Один из участников турнира Марк Благославов улучшил свой лучший результат сразу на две ступени и стал шестикратным чемпионом России. Уже два года Марк занимается тренерской деятельностью и в этот раз приехал в Подольск со своей командой.

«Самое главное — это то, что они побороли себя, не побоялись, прошли огромное количество отборочных турниров и соревнований и приехали сюда, чтобы показать не просто бой, а красоту, которой они научились у своих тренеров», — поделился Марк Благославов.

На турнире также состоялась церемония вручения черных поясов и прием новых региональных представителей в ряды Всероссийской федерации кобудо.