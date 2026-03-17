Всероссийский турнир по карате прошел в Лобне

Масштабные всероссийские соревнования по каратэ до сито-рю Open Russia Shito-ryu 2026 Дворец спорта «Лобня» принимал 14 и 15 марта. Турнир собрал более 800 сильнейших спортсменов из разных регионов России.

В Лобню приехали каратисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Липецкой, Ярославской, Ростовской, Новосибирской, Белгородской, Нижегородской, Рязанской, Волгоградской и Воронежской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Башкирии, Удмуртии, Адыгеи, Крыма и Татарстана. За два дня соревнований спортсмены провели около 1400 поединков.

Торжественную церемонию открытия соревнований провела глава городского округа Анна Кротова.

Лобню на турнире представляли воспитанники школы карате, которой руководит чемпион России, Европы и мира Веминамин Гармаев. Победителями стали Роман Дмитриенко, Мария Сорокина, Вероника Шишкова, Анастасия Галко и Яна Федотова.