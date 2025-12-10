Всероссийский турнир по карате прошел в Лобне

В Лобне прошел престижный турнир на кубок России по карате сито-рю. За победу боролись 860 спортсменов из 27 регионов страны.

Всех их объединяет любовь к восточным единоборствам и стремление постоянно совершенствовать свое мастерство.

«Они встречаются, они начинают дружить, они начинают соревноваться. Это очень хорошее мероприятие, и мы благодарны руководству и городу, и Московской области за то, что нас в этом поддерживают», — сказал президент Федерации карате России Алексей Репин.

Состязания проводят в Лобне с 2008 года. В программе — более тысячи индивидуальных стартов и 160 командных выступлений.

В церемонии открытия приняла участие глава городского округа Анна Кротова, которая пожелала участникам честной борьбы и вручила лучшим спортсменам и тренерам знаки «За спортивную доблесть».