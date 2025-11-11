Всероссийский турнир по карате прошел в Лобне

В субботу, 8 ноября, Дворец спорта «Лобня» снова принимал престижные соревнования, которые прошли на самом высоком уровне. На турнир приехали 350 участников из 30 городов России.

Киокушинкай ─ одна из самых сложных и эмоциональных дисциплин в карате, и желающих заниматься этим видом спорта становится все больше. Занятия карате не только укрепляют тело, но и развивают духовные качества.

Торжественное открытие посетила глава городского округа Анна Кротова, которая пожелала всем спортсменам яркой борьбы, упорства в достижении своей цели и, конечно, побед. «Это целая философия, философия целеустремленности, сила духа, сила воли. И это то, что нужно не только на татами, а то, что пригодится всем нам в нашей жизни», — сказала Анна Кротова.

Среди участников были не только спортсмены из европейской части страны. Побороться за престижный трофей приехали каратисты из Сибири и с Дальнего Востока. Всех их объединяет любовь к единоборствам и стремление постоянно совершенствовать свое мастерство.