Всероссийский турнир по художественной гимнастике прошел в Котельниках

Спортивная школа «Котельники» провела Всероссийский турнир по художественной гимнастике «Ярче звезд». Более 200 спортсменок из Москвы, Подмосковья и других регионов страны приняли участие в соревновании.

Воспитанницы спортивной школы «Котельники» показали блестящие результаты на турнире. Они завоевали четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Амина Магомедова, Лидия Ахмад, Дарья Клешнева и Алия Ахмадзода завоевали первые места, Асият Магомедрасулова, Наира Мавадж и Милана Лаврушкина — вторые, а Аминат Магомедрасулова, Анна Здобнова и Александра Соловьева — третьи.

Гимнасток тренирует Аврора Кленяева. Наставнику и юным спортсменкам пожелали дальнейших успехов и побед.

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