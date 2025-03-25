Всероссийский турнир по художественной гимнастике начался в Раменском

В спорткомплексе «Борисоглебский» начались всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Мария», посвященные олимпийской чемпионке Марии Толкачевой. В турнире принимают участие около 400 юных спортсменок со всей страны.

Торжественное открытие соревнований украсил показательный номер, посвящённый 80-летию Великой Победы.

Соревнования «Мария» проводятся с 2017 года и уже успели стать важным событием в мире художественной гимнастики. Особую значимость турниру придаёт участие самой Марии Толкачевой, которая активно поддерживает участниц, делится своим опытом и вдохновляет будущих чемпионок.

Мария Толкачева — выдающаяся спортсменка, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе сборной России по художественной гимнастике. Она также является одиннадцатикратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр.

Соревнования продлятся до 28 марта. Выступления гимнасток будут проходить одновременно в двух залах спорткомплекса. Для всех желающих поддержать участниц вход на мероприятие свободный.