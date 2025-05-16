Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел в Ногинске

Торжественное открытие всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Николая Балбошина прошло в Ногинске. В спорткомплекс «Знамя» приехали более 170 спортсменов из 25 регионов России.

Соревнования проводятся с 1994 года. За эти годы на нем успешно выступили многие спортсмены, которыми сегодня гордится Россия. Год от года достойные результат на турнире показывают борцы Богородского округа.

Победители всероссийского турнира получат звание мастера спорта Российской Федерации. Как заметил заместитель председателя совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов, борьба — это спорт для людей, сильных не только телом, но и духом. Каждый из участников, вне зависимости от результатов, уже победитель.

Николай Федорович Балбошин — человек-легенда, заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион мира. Ему дважды выпала честь нести знамя Олимпийской команды. Он победил на Олимпийских играх в Монреале. За спортивные достижения был награжден орденами «Трудового Красного знамени», «Знак Почета».