Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел в Дмитровском округе

В Яхроме Дмитровского муниципального округа прошел юношеский турнир по греко-римской и женской вольной борьбе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состязания объединили свыше 150 участников из разных регионов страны, в том числе из Москвы, Подмосковья и Республики Мордовия.

Спортсмены из Дмитровского округа выиграли 10 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых медалей. Напомним, что в 1941–1942 годах районе города Яхромы шли ожесточенные бои. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе популяризирует спорт, а также воспитывает в подрастающем поколении чувство патриотизма.

«Проведение таких турниров — это важная часть патриотического воспитания молодежи. Здесь, на земле, политой кровью героев, мы воспитываем настоящих патриотов — тех, кто помнит прошлое и стремится к будущим победам. Яхрома выбрана местом турнира не случайно: ее история — это урок мужества для нашей молодежи», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.