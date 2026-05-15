Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел в Богородском округе

Более 150 спортсменов из 24 регионов России приехали в Ногинск побороться за призы прославленного Николая Балбошина. Соревнования в этом году прошли уже в 31-й раз.

Николай Балбошин — заслуженный мастер спорта, 14-кратный победитель международных турниров, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Мира, победитель Олимпийских игр в Монреале.

Соревнования проводятся с 1994 года. На них успешно выступили многие спортсмены, которыми сегодня гордится Россия. Год от года хороший результат на турнире показывают и борцы Богородского округа.

В Ногинске встретились более 150 участников из 24 регионов России, чтобы показать свою технику и подготовку и узнать, кто является лучшим. С приветственным словом к участникам и гостям обратился председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов. Зрители смогли увидеть все разнообразие приемов греко-римской борьбы.