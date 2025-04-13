Всероссийский турнир по гандболу начался в Чехове

В городском округе Чехов стартовал XV Всероссийский турнир по гандболу. В юбилейном состязании приняли участие свыше 50 команд из разных регионов России.

В этом году за звание лучших поборются семь команд. Организаторы добавили две возрастные категории для юных гандболистов, мальчиков и девочек, до 13 лет.

«Сегодня мы пришли поболеть за своих друзей. Мы хотим поддержать своих ребят», — поделились болельщики Кирилл Новиков и Сергей Каргин.

Свое мастерство показали и новички, и уже опытные спортсмены.

«Я очень была довольна собой: что в основном составе играю, что получается забивать. Мне кажется, это цель у всех команд. Мы стараемся, делаем все, что только можно», — отметила игрок команды «Виктория» Юлия Абрамкина.

По словам тренера школы № 10 Алексея Палкина, ученики принимают участие в турнирах уже около восьми лет.

«Как только гандбольный клуб „Чеховские медведи“ начал проводить этот турнир в 2017 году, мы сразу же активно подключились», — сказал он.

Отметим, что такие мероприятия помогают привлечь молодежь к спорту. Победителей турнира «Герои города» наградят кубками и медалями.