Всероссийский турнир по футболу ко Дню космонавтики прошел в Дмитрове

С 9 по 12 апреля на футбольных полях комплекса «Дмитров Гольф резорт» прошел Всероссийский детский футбольный турнир «Дети Земли и Звезд». Мероприятие, собравшее юных спортсменов со всей страны, было организовано группой «Футбольный компас» и приурочено к 65-летию первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.

В этом году за победу боролись 24 команды мальчиков 2015 года рождения. География участников оказалась обширной: от Калининградской области до Барнаула. Руководитель группы «Футбольный компас» Геннадий Скляр отметил, что «Дмитров Гольф резорт» был выбран площадкой турнира не случайно — благодаря удобной транспортной доступности от Москвы, полной инфраструктуре для игры и живописным окрестностям.

Турнир проходил в двух лигах. После четырех дней напряженных игр определились победители: в I лиге победителем стала СШ «Калуга», во II лиге победу одержала «СШОР имени Ларисы Латыниной». Несмотря на то, что команда ФК «Дмитров» не вошла в число призеров, все участники турнира получили памятные призы от спонсоров.

Особый интерес у юных футболистов вызвала интерактивная площадка, организованная Дмитровским отделением «Боевого братства» совместно с представителями 210-го зенитно-ракетного полка. Руководитель отделения Владимир Кузовлев лично рассказывал гостям о героях-военных, ветеранах Афганистана и Чечни, а также о работе поисковых отрядов.

Для детей были развернуты несколько активностей: выставка и фотозона с муляжами легендарного оружия (пулемет Дегтярева, автомат Калашникова); военно-историческая экспозиция с артефактами времен Битвы за Москву — личными вещами бойцов РККА и их противников, поднятыми поисковиками с мест сражений; мастер-класс по сборке автомата Калашникова, который провели юнармейцы из Подосинковской школы; а также управление дронами — представители 210-го полка вместе с ветераном СВО Алишером «Эмиром» запускали квадрокоптеры и помогали юным спортсменам самостоятельно попробовать поднять дрон в небо.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что турнир «Дети Земли и Звезд» в очередной раз доказал: спорт и патриотическое воспитание идут рука об руку. Он отметил, что такие соревнования дарят ребятам не только бесценный соревновательный опыт, но и живые знания об истории нашей страны и ее защитниках, выразив уверенность, что эти четыре дня запомнятся каждому участнику надолго.