Всероссийский турнир по фланкировке шашкой пройдет в Подольске

В Подольске завтра стартует первый всероссийский турнир по фланкировке шашкой «Кубок России — 2024». В нем поучаствует почти сотня спортсменов.

Участниками соревнований станут казаки и спортсмены из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Пензенской, Тюменской, Тульской, Ярославской области. Турнир впервые пройдет в Центральном федеральном округе.

В одиночных дисциплинах поучаствуют 65 человек, в командных — 54. Также свои навыки продемонстрируют воспитанники военно-патриотических обществ и клубов фланкировки, казачьих кадетских классов и общественных организаций казачьей направленности.

Торжественное открытие состоится 19 октября в 11:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».