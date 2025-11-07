Всероссийский турнир по фехтованию прошел в Химках

Всероссийский турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян собрал более 400 спортсменов в Химках. Соревнования проходили в баскетбольном центре «Химки».

Соревнования проходили на проятжении трех дней. В них принимали участие свыше 400 саблистов из разных регионов России и стран СНГ.

Второй день турнира ознаменовался торжественной церемонией открытия, на которой присутствовали прославленные олимпийские чемпионы: Софья Великая, Александр Ширшов и Юрий Постригай. Сама Яна Егорян лично поприветствовала участников и гостей соревнований, выразив благодарность юным спортсменам за участие в турнире.

Все отборочные поединки завершили также во второй день турнира. В третий участников ждали командные соревнования, групповые этапы и финальные схватки. Награды победителям и призерам вручала лично Яна Егорян.