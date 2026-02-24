Всероссийский турнир по чир-спорту прошел в Химках

В День защитника Отечества баскетбольный центр «Химки» принял всероссийские соревнования по чир спорту. Участниками турнира «Я люблю тебя, Россия!» стали свыше 500 атлетов из разных регионов страны.

Арена наполнилась энергией и ритмичной музыкой. 40 команд показали динамичные номера с идеальной синхронностью и впечатляющими пирамидами. Зрители бурно поддерживали участников, превращая происходящее в настоящий спортивный праздник.

Судейская бригада оценивала технику исполнения, сложность программ и выразительность. Лидеров и призеров наградили кубками, медалями и сувенирами.

«В Химках спорт развивается по всем направлениям — от классических видов до самых современных. Чир спорт для нас относительно новая дисциплина, но наши спортсменки уже добиваются больших результатов на всероссийском уровне», — отметил заслуженный работник физической культуры Московской области Валентин Герасимов.

Чир-движение в Химках считается одним из лидеров в Подмосковье. Атлеты регулярно участвуют в турнирах всех рангов и делятся опытом с коллективами из других городов. Соревнования «Я люблю тебя, Россия!» на протяжении многих лет сплачивают команды со всей страны и укрепляют спортивные связи между регионами.



