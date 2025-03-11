Всероссийский турнир по боксу пройдет в Балашихе в марте

В Балашихе с 14 по 18 марта пройдут XXV всероссийские соревнования по боксу на призы Виктора Агеева. Московскую область на турнире представят более 50 спортсменов.

Почетными гостями мероприятия станут знаменитые спортсмены, общественные деятели и артисты. Турнир посетят боксеры Александр Поветкин, Светлана Кулакова, Роман Андреев, Роман Кармазин, Александр Бахтин, а также двукратный чемпион Европы, заслуженный тренер СССР, кавалер ордена Почета Виктор Агеев и другие знаменитости.

К участию допускают только сильнейших боксеров. Победители выполняют норматив, подразумевающий получение звания «мастер спорта».

В Балашихе всероссийские соревнования на призы Виктора Агеева проводят с 2001 года.