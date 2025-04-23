Всероссийский турнир по боксу на призы Дмитрия Двали начался в Балашихе

Первые всероссийские соревнования по боксу среди юношей 15–16 лет «На призы МСМК Дмитрия Двали» начались в спортивном комплексе «Арена Балашиха». Турнир собрал более 200 спортсменов из 32 субъектов России.

Организатором соревнований выступил чемпион мира среди военнослужащих и чемпион Европы, балашихинец Дмитрий Двали. Инициативу проведения турнира поддержали Федерации бокса России, Московской области и Забайкальского края.

Мероприятие собрало не только участников и болельщиков, но и представителей администрации, ветеранов и легенд отечественного бокса.

«Дмитрий — наш родной воспитанник, с которым мы прошли долгий путь. Мы гордимся им и его инициативой, которая способствует развитию спорта в Балашихе», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Соревнования позволят юным боксерам не только побороться за победу, но и выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

«Это город, в котором начиналась моя спортивная карьера, и мне важно дать шанс новым поколениям спортсменов проявить себя», — поделился Дмитрий Двали.

Соревнования продлятся до 27 апреля. В первый день турнира запланированы 84 поединка.