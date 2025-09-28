Всероссийский турнир по биологии прошел в Пущине

В Пущине городского округа Серпухов проходит XII открытый всероссийский турнир по биологии по инициативе ФИЦ «Пущинского центра биологических исследований РАН». В мероприятии традиционно принимают участие студенты, которые решают задачи в области молекулярной биологии, медицине, экологии и биотехнологии.

В этом году турнир состоит из восьми отборочных региональных этапов. В финале примут участие более 150 человек — 15 команд из ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Томска, Нижнего Новгорода и других городов.

Участники решают задачи, взятые из исследовательских лабораторий и компаний. За 12 лет в проекте приняли участие более 1,5 тысяч студентов и около 150 экспертов — кандидатов и докторов наук, а также представители научно-производственных компаний.

Участие в турнире — уникальная возможность для молодежи пообщаться с единомышленниками и признанными экспертами в научных областях. Студенты в будущем смогут эффективно решать широкий круг научных задач, работать в современных научно-исследовательских лабораториях и внедрять инновации на наукоемких производствах, создавать качественно новые лекарственные препараты, разрабатывать вакцины от опасных заболеваний.