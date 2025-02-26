Всероссийский турнир по армрестлингу прошел в Волоколамске

Более 60 спортсменов из нескольких регионов России приняли участие в соревнованиях по армрестлингу в Волоколамске. Турнир приурочили ко Дню защитника Отечества.

Участниками состязаний стали армрестлеры из Волоколамска, Лотошина, Шаховской, Клина, Серпухова, Талдома, Истры и Можайска. Также свои умения продемонстрировали спортсмены из Орловской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тверской и Смоленской областей.

Поприветствовала спортсменов заместитель главы Волоколамского муниципального округа Марина Марнова. Армрестлеры состязались в шести весовых категориях и трех возрастных группах.

В командном зачете лучшей стала команда из Лотошина. Серебряным призером оказалась сборная из Брянской области. На третьем месте — команда из Калужской области.

Победителем в абсолютной весовой категории стал Михаил Рябоконь из Истринского муниципального округа. Лучшие спортсмены получили дипломы, медали и кубки.