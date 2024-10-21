Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою прошел в Красногорске

Четвертый Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою «Памяти Воинов» прошел в Красногорске. В нем приняли участие свыше 350 детей от 12 до 16 лет из 24 городов.

Турнир посвятили героям, которые защищали страну в разные годы, а также тем, кто находится на передовой прямо сейчас. По словам советника заместителя генерального директора госкорпорации «Ростех» и вице-президента Федерации армейского рукопашного боя России Владимира Устюхина, самые первые соревнования организовали в честь бойца спецназа Александра Калинина, который погиб в 2000 году.

В первый день турнира прошли отборочные бои, затем спортсмены сразились за призовые места. В общекомандном зачете первое место заняли представители Подмосковья, опередив соперников из Москвы и Тульской области.

«За последние годы судьба забрала немало лучших бойцов-офицеров, поэтому мы решили сделать ежегодное спортивное мероприятие, на котором будем чтить память не только ушедших героев, но и офицеров, патриотов, находящихся сейчас на службе Отечества и закона», — рассказал он.

Почетными гостями стали президент Федерации армейского рукопашного боя России Вячеслав Дамдинцурунов, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и другие.

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