Всероссийский турнир детской лиги «Локодзюдо» прошел в Подольске

В Подольск съехались более 900 юных дзюдоистов из 35 регионов России, чтобы принять участие в четвертом всероссийском турнире Кубок Московской области детской лиги «Локодзюдо». Соревнования прошли 30 ноября и 1 декабря в универсально-спортивном центре «Юность» в микрорайоне Климовск.

Перед турниром спортсмены успешно прошли отборочные этапы в таких городах, как Астрахань, Уфа, Калининград, Челябинск и другие. Турнир стал предпоследним этапом сезона, который дает возможность участникам набрать рейтинговые очки для выхода в суперфинал.

Торжественное открытие соревнований посетил чемпион Европы и России по дзюдо, председатель детской лиги «Локодзюдо» Алим Гаданов. Также на мероприятии выступил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, который отметил важность дзюдо для развития физической силы, характера и силы духа у подрастающего поколения.

«В нашем округе дзюдо занимаются более 850 ребят. Многие из них уже добиваются успехов на всероссийских и региональных соревнованиях. Желаю всем участникам крепкого здоровья, легких падений и ярких побед», — сказал Григорий Артамонов.

Помимо основных призовых мест в категориях, судейская комиссия отметила спортсменов в номинациях «За лучшую технику», «За волю к победе» и вручила «Приз зрительских симпатий».

Напомним, что «Локодзюдо» — это спортивная игра для детей от 11 до 14 лет, которая проводится по официальным правилам дзюдо. По итогам турниров участники и команды получают рейтинговые очки, определяющие победителей сезона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».