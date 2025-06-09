Всероссийский турнир детской футбольной лиги прошел в Дмитровском округе

XXXII открытый чемпионат Детской футбольной лиги России собрал 12 команд из Москвы, Московской, Владимирской и Тверской областей. Соревнования прошли на футбольном поле стадиона в Яхроме.

Участниками турнира стали футболисты 2014 года рождения. Все команды были разделены на четыре группы. Каждая встреча состояла из двух 20-минутных таймов. Уровень подготовки юных спортсменов был очень высоким, а интрига сохранялась до последних минут каждого матча.

Сильнейшими стали команды из Твери и Александрова, которые получили право представлять регион на финальном этапе Детской футбольной лиги в Новороссийске в конце сентября.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин сообщил, что в муниципалитете планируют создать федерацию футбола. «Это откроет новые возможности: проведение турниров высокого уровня, присвоение спортивных разрядов и еще больше перспектив для юных талантов», — подчеркнул он.