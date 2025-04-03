Всероссийский танцевальный фестиваль начнется в Подмосковье 17 мая

Подмосковный фестиваль «Город танцует в парках» выходит на федеральный уровень — в третьем сезоне к участию приглашают танцоров со всей России. Художественным руководителем вновь выступит хореограф и заслуженный артист России Егор Дружинин.

Открытие фестиваля 17 мая ознаменуется масштабным концертом с участием коллективов из разных регионов. С 18 мая по 28 июня, пройдут отборочные туры среди подмосковных танцоров, а в сентябре состоится гала-концерт финалистов.

«К третьему сезону фестиваля „Город танцует в парках“ мы подходим с пониманием, что популярность этого проекта вышла далеко за пределы Московской области. В прошлом году мы получили заявки не только из подмосковных городов, но и из других регионов России, поэтому решили расширить географию участников», — рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Конкурсанты смогут выступить индивидуально или с коллективом. Присоединиться к фестивалю приглашают всех желающих в возрасте от 10 до 35 лет.

«Участники смогут поделиться своим самобытным и уникальным творчеством, а зрители — увидеть различия между танцами разных регионов. Лучших танцоров из России и Подмосковья я отберу в свою команду „КЕД“», — пообещал Егор Дружинин.

В жюри войдут танцовщики Александр Могилев, Екатерина Решетникова, Леша Карпенко и Владимир Варнава.

Площадкой для проведения фестиваля вновь станут площадки на открытом воздухе.

«За предыдущие два года фестиваля парки Подмосковья приняли около 200 тысяч зрителей. В этом году мы с нетерпением ждем гостей из других регионов России», — добавила директор «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Регистрация открыта с 3 по 23 апреля на сайте городтанцует.рф.