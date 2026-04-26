Всероссийский субботник провели у Раменской больницы

Медицинские работники Раменского округа присоединились ко Всероссийскому субботнику, убрав территорию больничного городка, высадив ели и преобразив пространство. Даже капризы погоды не остановили героев в белых халатах, считающих, что чистота и порядок — часть здорового образа жизни.

Как отметил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан, коллектив решил не отставать от всего города. Участие в субботнике — это не только вклад в благоустройство, но и здоровый образ жизни, и хорошие эмоции.

Активное участие в акции также приняли будущие медики — студенты Раменского медицинского колледжа. Они почистили дорожки от прошлогодней листвы, побелили деревья и даже пришли на помощь пенсионеру. Студент Абдулатип Хункеров рассказал, что они с товарищами еще до начала субботника увидели упавшего дедушку, у которого рука была в крови: «Мы помогли ему дойти до 3 этажа, до УЗИ подняли, потом пришли сюда и вот начали работать. Как медики не остались в стороне».

Всероссийская неделя субботников продлится по всей стране до 3 мая. Акция приурочена к Году единства народов России.