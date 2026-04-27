Всероссийский субботник прошел в Воскресенске

Жители Воскресенска присоединились к всероссийскому субботнику, который прошел 25 апреля. В уборке территорий участвовало около 1500 человек.

Представители администрации округа, бюджетной сферы, местных предприятий, общественных организаций, волонтеры и неравнодушные жители привели в порядок парки, скверы, дворы Воскресенска.

Глава округа Алексей Малкин поблагодарил коллективы предприятий, которые показывают пример ответственного отношения к городу. Особенно он выделил филиал «ВМУ» ОХК «Уралхим» и компанию «Фетр».

«Сотрудники химкомбината в этом году взяли на себя большой фронт работ по наведению порядка на Докторовских прудах, очистив береговую линию от мусора и поросли. Спасибо каждому, кто вышел с граблями, метлой и хорошим настроением на субботник!» — сказал Алексей Малкин.