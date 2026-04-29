Всероссийский субботник прошел в Раменском округе
Раменский округ весь месяц приводили в порядок, а на всероссийскую акцию собрались сотни жителей. Повод был значимым — самую масштабную генеральную уборку приурочили к вековому юбилею города.
Участники собрались на трех главных площадках и почти трех десятках дополнительных: в селах поселках и деревнях округа. Одной из центральных локаций стала территория школы № 5 на улице Высоковольтной. К уборке присоединились десятки инициативных жителей, многие из которых пришли целыми семьями. Вместе с ними трудился и глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Для участников был подготовлен необходимый инвентарь, а по завершении работ всех ждали горячий чай и каша из полевой кухни.
«Я благодарю всех, кто отложил домашние дела и вышел на улицы, чтобы навести порядок в нашем общем доме — Раменском округе!» — сказал Эдуард Малышев.
Участники акции не ограничились одной уборкой территорий. Например, в городском парке решили пополнить зеленый фонд и посадили 10 молодых деревьев.
Всероссийский субботник охватил все территориальные управления округа. Местные жители убрали территорию вокруг Ильинского пруда и в ближайшем парке, очистили от сухой травы и листьев территорию мемориала «Воинам-освободителям и их матерям» в поселке Электроизолятор и прилегающий к нему сквер. В поселке Рылеево облагородили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, а в селе Константиново очистили от сухой листвы парк.