Всероссийский субботник прошел в Раменском округе

Раменский округ весь месяц приводили в порядок, а на всероссийскую акцию собрались сотни жителей. Повод был значимым — самую масштабную генеральную уборку приурочили к вековому юбилею города.

Участники собрались на трех главных площадках и почти трех десятках дополнительных: в селах поселках и деревнях округа. Одной из центральных локаций стала территория школы № 5 на улице Высоковольтной. К уборке присоединились десятки инициативных жителей, многие из которых пришли целыми семьями. Вместе с ними трудился и глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Для участников был подготовлен необходимый инвентарь, а по завершении работ всех ждали горячий чай и каша из полевой кухни.