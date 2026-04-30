Всероссийский субботник прошел в Подольске

Вместе с подольчанами на субботнике трудились представители региональных структур, в том числе первый заместитель генерального директора Фонда капремонта Московской области Олег Алешин с коллегами. «Фонд капремонта распределился по многим округам Московской области, и мы не только ремонтируем дома, но и вместе с жителями делаем нашу планету чище», — сказал Олег Алешин.

На субботник жители Подольска пришли целыми семьями. Так, учитель школы № 18 имени Подольских курсантов, Наталья Долженкова приехала вместе со своим семилетним сыном Мишей, для него это уже третий субботник. «Я пришла сегодня с сыном, потому что он любит подобные мероприятия, и у нас такая цель — делать наш город красивее, мы с удовольствием участвуем во всех субботниках», — поделилась Наталья Долженкова.

Итогом нескольких часов работы стали сотни мешков мусора, десятки вывезенных веток и главное— чистые территории.