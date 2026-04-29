Всероссийский субботник прошел в Орехово-Зуевском округе

Весенняя генеральная уборка прошла в парке 1 Мая, который стал центральной площадкой субботника в округе. Масштабная акция объединила сотни жителей муниципалитета.

В этом году парку исполняется 130 лет. В свой день рождения общественная территория должна выглядеть достойно, поэтому за работу жители принялись с энтузиазмом. Фронт работы был большой — почти 10 гектаров. Участники субботника собрали мусор, ветки, распилили упавшие деревья и сгребли прошлогоднюю листву.

На уборку жители Орехово-Зуевского округа вышли семьями, поодиночке и целыми трудовыми коллективами. Активными участниками генеральной уборки стали члены совета ветеранов. Настрой у пенсионеров, как всегда, был боевой. А субботники для людей серебряного возраста уже стали доброй традицией.