Всероссийский субботник прошел в Орехово-Зуевском округе
Весенняя генеральная уборка прошла в парке 1 Мая, который стал центральной площадкой субботника в округе. Масштабная акция объединила сотни жителей муниципалитета.
В этом году парку исполняется 130 лет. В свой день рождения общественная территория должна выглядеть достойно, поэтому за работу жители принялись с энтузиазмом. Фронт работы был большой — почти 10 гектаров. Участники субботника собрали мусор, ветки, распилили упавшие деревья и сгребли прошлогоднюю листву.
На уборку жители Орехово-Зуевского округа вышли семьями, поодиночке и целыми трудовыми коллективами. Активными участниками генеральной уборки стали члены совета ветеранов. Настрой у пенсионеров, как всегда, был боевой. А субботники для людей серебряного возраста уже стали доброй традицией.
Во время мероприятия подвели итоги конкурса скворечников. Из 60 работ жюри выбрало пять победителей, которых наградили грамотами и памятными призами.
Парк 1 Мая вошел в список общественных пространств всероссийского голосования за объекты благоустройства. Любой участник субботника мог выбрать понравившийся проект на сайте голосования на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и отдать свой голос. Разобраться, как это сделать, помогали волонтеры. В финале всех по традиции ожидала вкусная каша и горячий чай.