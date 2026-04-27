Всероссийский субботник прошел в Наро-Фоминском округе

Жители Наро-Фоминского округа присоединились к всероссийскому субботнику, который прошел по всей стране 25 апреля. В Московской области уборка велась на более чем 630 территориях.

В Наро-Фоминском округе участники субботника повсеместно убрали накопившийся за зиму мусор, сухие ветки и траву, где необходимо — покрасили бордюры, металлические конструкции и элементы детских площадок.

В поселке Селятино за несколько часов совместной работы собрали более 16 кубометров мусора, который в ближайшее вывезут специальные машины. В Апрелевке посадили две сотни саженцев пузыреплодника — этот красивый кустарник будет украшать 1-ю Заводскую улицу.

Акции по посадке деревьев прошли и в Наро-Фоминске. На набережной высадили сосны обыкновенные, а в Центральном парке — горные. Кроме того, юные участники проекта «Эколята» и их родители помогли засеять семенами цветов парковые клумбы.

«Наши города и поселки преображаются. И каждый из нас вкладывает в это общее дело свои силы. Субботники прошли по всему округу. Жители — кто с метлой, кто с граблями — навели порядок на своих территориях. Но субботник — не только про чистоту. Это и вклад в будущее», — подчеркнул глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.