Всероссийский субботник прошел на 25 локациях в Чехове

Традиционные мероприятия по наведению чистоты были организованы в муниципалитете в течение всего апреля. Завершением месяца благоустройства стал Всероссийский субботник, благодаря которому жители совместно с коммунальными службами привели в порядок еще 25 мест в округе.

Одной из центральных площадок субботника стала территория бывшего детского сада на Комсомольской улице. На пустыре, который находится на незначительном удалении от домов, «отдыхающие» в изобилии оставляют за собой мусор.

«Мы всем коллективом, всей службой пришли сегодня на это общественное мероприятие, не потому что нас заставили, а потому что это наша обязанность сохранять нашу планету чистой», — отметила начальник службы по работе с обращениями граждан Алла Мишина.