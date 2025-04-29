Всероссийский субботник прошел на 25 локациях в Чехове
Традиционные мероприятия по наведению чистоты были организованы в муниципалитете в течение всего апреля. Завершением месяца благоустройства стал Всероссийский субботник, благодаря которому жители совместно с коммунальными службами привели в порядок еще 25 мест в округе.
Одной из центральных площадок субботника стала территория бывшего детского сада на Комсомольской улице. На пустыре, который находится на незначительном удалении от домов, «отдыхающие» в изобилии оставляют за собой мусор.
«Мы всем коллективом, всей службой пришли сегодня на это общественное мероприятие, не потому что нас заставили, а потому что это наша обязанность сохранять нашу планету чистой», — отметила начальник службы по работе с обращениями граждан Алла Мишина.
В субботнике на набережной реки Теребенки принял участие глава округа Михаил Собакин. Вместе с активными жителями он посадил молодые хвойные деревья и подготовил территорию к предстоящему летнему сезону. Руководитель муниципалитета рассказал, что к сентябрю рядом с этим местом отдыха появится новое благоустроенное пространство. На площади в четыре гектара будет создан променад, пешеходные дорожки и зоны отдыха.
Михаил Собакин поблагодарил всех, кто принял участие в субботнике. Особые слова признательности прозвучали в адрес жителей сел и деревень, которые присоединились к инициативе и навели порядок на своих территориях в 15 населенных пунктах.