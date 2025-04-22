Всероссийский субботник пройдет в Одинцове на 58 локациях

Ежегодный всероссийский субботник пройдет на территории Московской области 26 апреля. Тысячи жителей выйдут во дворы и на общественные пространства для уборки территорий.

В Подмосковье для проведения субботников определено более 740 мест. Организаторы включили в перечень работ уборку участков от мусора и старой листвы, посадку деревьев и кустарников, восстановление цветников, а также очистку газонов.

«Субботники в Подмосковье стали уже ежегодной традицией. В этом году мы совместно с муниципалитетами подготовили 741 место проведения уборки и 624 локации выдачи инвентаря. Больше всего мероприятий по уборке пройдет в Балашихе — 91 место, Орехово-Зуеве — 82 места, Одинцовском округе — 58 мест», — сказал заместитель председателя Правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

Всех участников снабдят граблями, тачками, метлами, лопатами, мешками и перчатками. В точках проведения уборки подготовят культурно-развлекательные программы.