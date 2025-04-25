Всероссийский субботник пройдет в Химкинском лесопарке 26 апреля

В Химкинском лесопарке любят отдыхать жители и гости округа. Участники субботника очистят территорию от мусора, сухих веток и листвы. Принять участие в уборке Химкинского лесопарка смогут все желающие. Необходимые инструменты и инвентарь — мешки для мусора, перчатки, грабли — раздадут на месте. Сбор участников субботника пройдет рядом с детской площадкой, координаты локации: 55.914052, 37.461194.

Помимо этого, в Химках продолжается голосование за объекты благоустройства. Жители выберут один из четырех локаций: городской парк «Дубки» в Новых Химках, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей, сквер «Искра» на улице Лавочкина и сквер «Дубовая роща» в Левобережном. Проголосовать можно на портале «Госуслуги» по ссылке или обратившись в любое отделение Многофункционального центра. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».