Всероссийский субботник пройдет в Химках

Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин отметил, что чистота города начинается с каждого из нас, а городские субботники — это традиция, которая объединяет поколения. Он пригласил всех жителей Химок принять участие, чтобы вместе сделать дворы, скверы и общественные пространства чище и уютнее.

Зарегистрироваться на участие можно двумя способами: через приложение «Яндекс Смена» по ссылке https://smena.yandex.ru/lp/subbotnik-form (необходимо выбрать локацию и оставить заявку) либо через сайт «Добро.рф» по ссылке https://dobro.ru/event/11620935, где за участие начисляют волонтерские баллы. Их можно обменять на дополнительные баллы к ОГЭ и ЕГЭ при поступлении в вуз, онлайн-курсы или подписки на сервисы. Точные адреса площадок проведения субботника в Химках станут известны позже.