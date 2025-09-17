Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» презентовали в Серпухове

В Губернском колледже городского округа Серпухов прошла презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». В этот раз 480 учащихся узнали, как стать частью единого студенческого сообщества, и получить ценные знания для своего образовательного и карьерного роста.

Проект «Твой Ход» стал частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его реализуют при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Презентацию проекта «Твой Ход» провели опытные тренеры Михаил и Владислав. Они рассказали о его возможностях, поделились практическими советами и вдохновили студентов на активное участие.

Собравшихся познакомили с разнообразными конкурсными треками: для первокурсников, чтобы адаптироваться в студенческой жизни, для старост академических групп, чтобы развить их лидерские качества и навыки управления, трек, позволяющий студентам проявить свою креативность и навыки спонтанного мышления и конкурс, а также направленный на развитие навыков публичных выступлений, аргументации и дискуссии.

По словам первого заместителя генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадия Гурьянова, осенний региональный тур охватит 77 регионов и объединит порядка сотни тысяч студентов.

Ребятам также показал видео, в котором амбассадоры проекта, региональные команды и победители прошлых сезонов рассказывают о том, как участие в «Твой Ход» повлияло на их жизнь и карьеру.

«Осенний региональный тур проекта „Твой Ход“ — это не только презентация конкурсных треков пятого сезона, но и возможность для каждого студента страны стать частью единого студенческого сообщества. Мы показали, что у каждого студента свой уникальный путь, свои цели и своя сила для их достижения», — отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.