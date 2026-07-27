Всероссийский спортивный проект для молодежи запустили в Подольске

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске состоялась презентация всероссийского физкультурного проекта «Лига Атлетов России». На открытии собрались юные спортсмены со всего округа.

Ребята до 14 лет выполняли комплексы упражнений согласно возрасту: отжимались и приседали, проходя три круга на скорость. Участники старше 15 лет подтягивались, отжимались и приседали — также три круга на время.

Среди них — действующие спортсмены с разрядами, официально подтвержденными Министерством спорта Московской области. Одной из самых активных участниц стала 13-летняя Виктория Паршутина. Она занимается воркаутом три года и выбрала этот вид спорта по совету отца.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия направлены на популяризацию спорта и привлечение молодежи к систематическим занятиям физкультурой.