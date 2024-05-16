Всероссийский спортивный «Парафест» начался в Раменском | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 13:44 Всероссийский спортивный «Парафест» начался в Раменском фото: Паралимпийский комитет России

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Традиционный всероссийский фестиваль паралимпийского спорта «Парафест» начался в Раменском. Соревнования идут на базе СОК «Сатурн» и ДС «Борисоглебский».

Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщило, что на соревнования приехали команды из 17 регионов России. В их составах выступают юноши и девушки от 10 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

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«Парафест» проходит по четырем видам спорта: плавание, бадминтон, стрельба из лука и спортивное ориентирование. Завершится фестиваль 17 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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