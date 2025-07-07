Всероссийский семинар по выращиванию ягод прошел в Наро-Фоминске

Перед гостями Наро-Фоминска выступил первый заместитель главы городского округа Виталий Ширшов. Он отметил успехи хозяйства «Гринфилс-Агро», на платформе которого проходил семинар, и поделился опытом взаимодействия бизнеса и власти на примере Подмосковья.

Первые теплицы «Гринфилс-Агро» появились в Московской области в 2020 году. Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ обеспечил предприятию всестороннюю поддержку, которая помогла хозяйству закрепиться на рынке, масштабироваться и доказать, что ягоды можно превратить в высокодоходный бизнес. На «ПМЭФ-2021» компания заключила соглашение с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, что позволило построить вторую очередь проекта.

В настоящее время объем производства «Гринфилс-Агро» вырос с 74 до 269 тонн ягод в год. Площадь теплиц увеличилась с 10 до 21 гектара. Компания использует только отечественные материалы. В 2025 году планируется собрать более 450 тонн продукции.

«Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы подобные проекты развивались и приносили пользу округу: это и налоговые поступления в бюджет, и рабочие места», — отметил Виталий Ширшов.