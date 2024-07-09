Проект для студентов «Практическая академия» стартовал в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Первая смена всероссийского проекта «Практическая академия» началась в Химках. Студенты вузов получили возможность развить профессиональные качества и перенять опыт у единомышленников со всех уголков страны. Проект объединил 170 молодых людей.

На первой смене «Мастерская лидера» студенты научатся управлять проектами и координировать профессиональные коллективы. Молодые люди узнают, как планировать цели, вдохновлять коллег и повышать эффективность в команде. Также проект позволит завести новые полезные знакомства.

Последним этапом станет задание практической направленности. Студенты должны будут проявить себя в социально-значимых мероприятиях округа.

«Практическую академию» организуют в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

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