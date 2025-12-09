Всероссийский правовой диктант пройдет в Химках 12 декабря

12 декабря в Химках будет организована очная площадка Всероссийского правового диктанта. Участникам предстоит ответить на 33 вопроса.

Акция, инициированная Ассоциацией юристов России, позволит жителям проверить свою юридическую грамотность. Участникам старше 14 лет предстоит ответить на вопросы, которые включают задания в видеоформате от известных юристов и общественных деятелей, за 60 минут. Организаторы подготовили три уровня сложности: «Базовый», «Профессиональный» и «Бизнес».

Принять участие можно очно в актовом зале Российской международной академии туризма, которая находится на улице Горького, 7, или онлайн до 12 декабря на официальном сайте диктанта.

Каждый участник сразу после завершения теста получит памятный сертификат, а на сайте акции будут доступны материалы для работы над ошибками. Проект уже девятый год помогает повышать уровень правовой культуры по всей стране.