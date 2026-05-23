Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел в Раменском

В Раменском с большим размахом состоялся всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Участниками стали около тысячи человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Рязани, Тулы и других регионов.

Стартово-финишный городок организовали на парковке стадиона «Сатурн». Оттуда участники отправлялись покорять трассы разной сложности: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Трасса полумарафона пролегала по живописным местам города: мимо Раменского парка культуры и отдыха, озера Борисоглебское, собора Святой Живоначальной Троицы и Борисоглебской церкви. Маршрут получился не только красивым, но и комфортным для бега.

Каждый спортсмен получил стартовый пакет, футболку, брендированный мешок, а на финише — памятную медаль. Для зрителей и болельщиков работала фан-зона с развлекательной программой.

Победителем на дистанции 21,1 километра стал 38-летний бегун из Раменского Никита Минашкин. «Эмоции — супер! Побеждаю дома! Родная поддержка, знакомая трасса. Я здесь каждый метр знаю. Погода отличная, даже, наверное, на руку сыграла», — поделился впечатлениями спортсмен.

Полумарафон в Раменском прошел динамично и оставил у участников и зрителей массу ярких впечатлений. Город по-настоящему зарядился беговым духом, а спортсмены увезли с собой не только медали, но и заряд позитива на долгие месяцы вперед.