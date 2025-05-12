Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Раменском 24 мая

Всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» пройдет в Раменском 24 мая. Стартово-финишная зона будет на Площади Победы рядом с мемориалом «Вечный огонь». Для гостей организуют фан-зону и развлекательную программу.

Как сообщили в региональном Минспорте, участники преодолеют маршрут с видом на главные достопримечательности города. Среди них парк культуры и отдыха, озеро Борисоглебское, Собор Святой Живоначальной Троицы и усадьба Раменское.

Участникам предложат на выбор дистанции от одного до 21,1 километра. Каждый спортсмен получит брендированную футболку, памятную медаль и подарки от партнеров.

«Данный старт — это уникальная возможность провести активно выходной с семьей и друзьями, найти единомышленников, выйти на свой первый официальный старт или установить личный рекорд», — отметили в ведомстве.

Подмосковье также примет участие в битве за звание беговой столицы России.

Наблюдать за полумарафоном можно будет онлайн на телеканале Матч ТВ. Регистрация на участие доступна на сайте.