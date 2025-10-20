Всероссийский научно-технологический диктант проведут в Орехово-Зуеве 30 октября
В Орехово-Зуеве 30 октября пройдет всероссийский научно-технологический диктант. Событие состоится в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия».
Мероприятие, которое проведут в Государственном гуманитарно-технологическом университете, призвано проверить, насколько хорошо участники разбираются в том, как современные технологии влияют на жизнь человека.
Пройти тест можно будет как очно — на базе университета, так и онлайн — на сайте форумтехнопром.рф. Победителей ждут специальные призы.
Главная тема диктанта в 2025 году — «Технологии победы». Участникам предстоит ответить на вопросы о достижениях науки и техники, которые внесли решающий вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Вопросы охватят широкий спектр направлений: от медицинских инноваций и научных открытий того времени до современных информационных технологий и средств связи, применявшихся в разведке.
Принять участие сможет любой желающий — вне зависимости от возраста, профессии и уровня подготовки.
После завершения диктанта будет сформирован общий рейтинг, в котором учтут не только правильные ответы, но и скорость прохождения теста. Сто лучших участников получат сертификаты, подтверждающие их технологическую подкованность.
Это уже третий всероссийский научно-технологический диктант. В прошлом году в нем приняли участие около трех тысяч человек из 22 регионов России.
Тогда темой стали передовые разработки и достижения в сфере биотехнологий.