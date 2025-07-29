Всероссийский мотофестиваль пройдет в Домодедове с 22 по 24 августа

С 22 по 24 августа в Домодедове на территории пансионата «Бор» пройдет одно из самых значимых событий для российских мотоциклистов – Biker Brothers Festival. Мероприятие объединит любителей скорости, рок-музыки и активного отдыха, впервые расширив формат до трех дней.

Организаторы подготовили насыщенную программу для посетителей всех возрастов. Гостей ждут масштабная выставка мотоциклов и ретро-автомобилей, зрелищные кулачные бои и концерты.

Все желающие смогут полетать на воздушном шаре и вертолете. Для семей с детьми предусмотрены специальные развлекательные зоны, мастер-классы и ярмарка.

Особое внимание уделено юным гостям фестиваля. Для них подготовлена отдельная программа с выступлениями популярных детских блогеров и артистов.

Кульминационным моментом фестиваля станет розыгрыш мотоцикла, а также других ценных подарков от партнеров.

Полную программу можно найти на официальном сайте. Там же доступна покупка билетов.