Всероссийский молебен у Казанской иконы Божией Матери проведут в Чехове

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на территории России проходит Всероссийский молебен о победе с участием исторической Казанской иконы Божией Матери. Эта чудотворная святыня, перед которой молились Минин и Пожарский перед взятием Кремля, посетит 66 городов страны, начиная от Петропавловска-Камчатского и заканчивая Калининградом.

Предстоящий крестный ход станет II этапом Всероссийского молебна о победе. Первый этап проходил в 2023 году в течение почти шести месяцев — с 6 мая по 3 декабря. Тогда мощи великомученика Георгия Победоносца были принесены почти в 100 городов России. Теперь у верующих будет возможность помолиться о наших бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой перед иконой Казанской Божией Матери.

В Чехове икона будет находиться в Зачатьевском храме по адресу: г. Чехов, ул. Пушкина, 7.

Посетить святыню можно будет 12 октября с 9:00 до 21:00 и 13 октября с 6:30 до 16:00. Мероприятие открыто для всех возрастных категорий.

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