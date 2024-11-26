Всероссийский медицинский форум о здоровье пройдет в Химках 4 декабря

Жителей городского округа Химки приглашают принять участие в медицинском форуме «Здоровая семья — здоровая Россия». Врачи расскажут собравшимся, как правильно заботиться о здоровье, какое значение имеет правильное питание, профилактика заболеваний и многое другое.

На мероприятии горожане смогут задать экспертам все интересующие вопросы. Ответят на них эндокринологи, дерматовенерологи, руководители областных медицинских учреждений и профессионалы в сфере медицинской реабилитации. Главными темами форума станут метаболическое здоровье, профилактика онкологических заболеваний, общее состояние тела. Также врачи поделятся знаниями о воспитании детей.

Встреча пройдет в многофункциональном социальном комплексе «Восход» 4 декабря в 11:00. Принять участие можно после предварительной регистрации.

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