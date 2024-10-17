Всероссийский медиафорум стартовал в детском лагере в Серпухове

В детском оздоровительном лагере «Лесная Опушка» в Серпухове открылся трехдневный всероссийский медиафорум «Юнкор». На нем более 100 юнармейцев из разных регионов России обучатся работе в медиасреде у профессионалов сферы.

Ребята от 14 до 17 лет из 33 регионов России, которые занимаются журналистикой и ведут персональные блоги, приехали на форум в Серпухов.

Открыла мероприятие заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова. Также с приветственными словами выступили представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Перед начинающими журналистами выступили представители федеральных СМИ, специалисты по нейросетям и эксперты в медиасфере. Для детей провели мастер-классы по видеосъемке, монтажу и закадровому озвучиванию.

Также прошла панельная дискуссия. В ней поучаствовали бойцы СВО, представители фонда «Защитники Отечества». Детям рассказали о том, как на передовой защищают интересы Родины.

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