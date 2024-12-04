Всероссийский «Матч звезд» по бадминтону пройдет в Раменском 10 декабря

Сильнейшие бадминтонисты России разыграют призы и медали на турнире в Раменском 10 декабря. «Матч звезд» пройдет в спорткомплексе «Борисоглебский».

В мужском одиночном разряде сразятся Сергей Сирант и Владислав Добычкин, в женском одиночном выступят спортсменки Анисья Масунова и Галина Мезенцева. В женских парных разрядах сыграют Евгения Косецкая, Алина Давлетова и Анастасия Боярун, Алена Яковлева.

Бадминтонисты Никита Зибров, Кристина Данилова и Захар Кель, Софья Сыпко выступят в смешанной паре. В дисциплине три на три сразятся Артур Печенкин, Никита Мулеев, Михаил Чайкин и Павел Монич, Александр Григоренко, Глеб Степаков.

По итогам проведут золотой сет: при счете 3:3 команды сыграют одну партию до 11 очков. При счете 10:10 участники продолжают игру до 12 очков.

Мероприятие состоится на площадке спортивного комплекса «Борисоглебский» в Раменском по адресу: улица Махова, дом № 18/1. Матч стартует в 12.00. Вход для зрителей свободный.

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