Всероссийский марафон «Земля спорта» провели в Балашихе

Источник фото: Евгений Дудь
Фото: Источник фото: Евгений Дудь

Региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» прошел в Балашихе в День физкультурника. В соревнованиях приняли участие более 200 человек.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на стадионе «Метеор» собрались спортсмены разных возрастов — всего 17 команд.

Участники соревновались в турнирах по силовому экстриму и армрестлингу, по тяжелой атлетике и регби, в семейных эстафетах, а также поучаствовали в испытаниях на знак «Готов к труду и обороне». Также для участников провели увлекательные мастер-классы.

В ведомстве напомнили, мероприятия ко Дню физкультурника прошло по всему региону — всего более 300, а поучаствовали в них свыше 100 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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