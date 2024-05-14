Всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» пройдет 19 мая в Зарайске | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 21:57 Всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» пройдет 19 мая в Зарайске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Масштабный полумарафон с синхронным стартом — «ЗаБег.РФ» проведут 19 мая в Зарайске. Трасса пройдет по главным городским достопримечательностям. Бегуны увидят Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Водонапорную башню, Церковь Ильи Пророка, а также Церковь Троицы Живоначальной.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, стартуют спортсмены на площади у мемориала «Вечный огонь» и там же финишируют.

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​Участникам предстоит пробежать четыре дистанции: один, пять, десять и 21.1 километров. Каждый спортсмен получит футболку, памятную медаль и подарки от партнеров мероприятия.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится уже в восьмой раз и объединит всю страну. Участники одновременно стартуют в 85 субъектах России. Забег пройдет в рамках международного полумарафона OneRun, в котором примут участие бегуны из России, Бразилии, Китая, ОАЭ, Катара, Сербии, Пакистана и других стран.

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