Всероссийский легкоатлетический пробег прошел в Лобне

Соревнования, посвященные памяти заслуженного мастера спорта, бронзового призера XVII Олимпийских игр в Риме Семена Ржищина, провели в Лобне в юбилейный — 30-й раз. В этом году на старт вышло более 500 участников.

Спортсменов приветствовали глава Лобни Анна Кротова и депутат Государственной думы Денис Кравченко.

«И школьники, и студенты, и взрослые участники забега — все заряжены на результат. Поэтому очень радует, что очень многие жители нашего города ведут здоровый образ жизни. „Единая Россия“ уделяет большое внимание развитию спорта в нашей стране. Большой блок посвящен в Народной программе спортивным объектам. Поэтому есть результат, и пусть победит сильнейший», — сказал Денис Кравченко.

Семен Ржищин родился в 1933 году в селе Троицкое Рязанской области. Детство и юность провел в поселке Лобня. Окончил ремесленное училище и начал заниматься легкой атлетикой. Несколько раз становился чемпионом Советского Союза, а в 1960 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями. За заслуги в спорте он удостоен ордена «Знак Почета» и звания «Заслуженный мастер спорта СССР». Каждый год поприветствовать и поблагодарить участников забега приезжают родственники знаменитого спортсмена.

Ежегодные соревнования старается не пропускать друг Семена Ржищина легендарный марафонец, многократный чемпион Советского Союза, призер чемпионата Европы, двукратный рекордсмен мира и участник Олимпийских игр в Токио Виктор Байков, который в прошлом году отметил 90-летний юбилей.